〔国际油市〕石脑油价格触及两周高点,需求强劲且供应持续紧俏

路透新加坡11月7日电---亚洲石脑油价格周三续涨至两周高点每吨969.50美元,裂解价差小升至两日高点每吨140.60美元,受需求情况支撑,且供应持续紧俏.

韩国湖南石油化学买进约5万吨公开规格石脑油,12月上半月运至Yeosu及Daesan,成本加运费(C&F)价格每吨较日本报价大幅溢价22.50-23.00美元.

该公司在11月2日也以类似的溢价幅度购买5万吨12月上半月船货.

韩国上回支付每吨超过20美元溢价是在3月底时,当时印度炼厂可出售的船货有限,受制于港口和炼厂维修.

"下月有许多西方的石脑油会运到亚洲.但和这个月一样,公开规格等级的比例并不大,"一新加坡交易商说明了为何公开规格等级石脑油溢价仍受到支撑.

但部分交易商仍认为,市场之后可能走软.

"由于供应紧俏之故,近来价格飙涨,但对12月下半月船货的需求可能较上半月放缓,因财年即将结束,买家可能不希望库存太高,"一北亚交易商称.

亚洲汽油裂解价差连续第四个交易日上扬,触及两周高点每桶6.48美元,美国东岸因飓风而供应中断,提供了支撑.(完)