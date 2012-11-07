〔国际油市〕亚洲中质馏分油市场持续聚焦于定期合约谈判

路透新加坡11月7日电---交易商周三指出,亚洲中质馏分油市场持续聚焦于亚洲及中东的合约谈判,至少完成一笔交易.

行业消息人士称,Bahrain Petroleum Co (Bapco)与至少一个买家完成2013年航煤合约,较中东报价每桶溢价约2.25美元,较现行合约高出约29%.

Bapco与六个可能买家洽谈明年的航煤供给,包括皇家荷兰/壳牌石油集团、嘉能可、维多、Mercuria、BB Energy及Independent Petroleum Group.

目前尚不清楚哪个买家同意合约交易及敲定的数量.

一名消息人士称,Bapco仍在洽谈明年的柴油合约,已通知可能买主,全部数量的25%可能会较中东报价每桶溢价3美元.

消息人士并称,Bapco之后将在第一季季底对其余供油检讨溢价水准,但这并未获得Bapco证实.

行业消息人士称,中石化(香港)求购明年1月至12月一个月一批约30万吨航煤船货.

消息人士之一称,招标将在11月12日结束.(完)