〔国际油市〕亚洲燃料油11月/12月跨月正价差扩大至逾两年最高

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路透新加坡11月7日电---亚洲燃料油跨月正价差周三触及两年来最高位,因预料很快将有更多供给进入市场,且需求疲软的疑虑挥之不去.
根据路透资料,亚洲收盘时,11月/12月价差扩大0.38美元,达到正价差每吨3.88美元,为2010年10月8日以来最大.
台湾台塑石化(6505.TW)标售40,000吨高硫燃料油(HSFO)及10,000吨裂解燃料油(PFO),11月底装船.11月9日结束投标,有效期限为同一日.
根据行业消息人士指出,中国化工将获得一项一年进口原油1,000万吨配额,由2013年开始.
中国化工旗下有五家小型炼厂,这将是这类炼厂首次拥有原油进口合法管道.摩根大通一篇报告指出,这可能增加中国轻质油品出口,压抑中国燃料油进口.
路透数据显示,12月燃料油裂解价差周三触及一周新低,较迪拜原油每桶贴水10.24美元,贴水扩大0.17美元.(完)
--编译 蔡美珍;审校 王冠中
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