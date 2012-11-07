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货币新闻 | 2012年 11月 7日 星期三 20:34 BJT

〔欧洲经济〕央行总裁德拉吉称,新计划允许ECB无上限买债

路透法兰克福11月7日电---欧洲央行总裁德拉吉周三表示:

* 欧元区整体经济情况疲弱,短时间内料不会改变

* 欧元区经济疲弱使得德国利率维持在非常低的水准

* 通货膨胀受到良好控制,预计明年会降到2%以下

* 直接货币交易(OMT)买债计画是对市场传递明显讯息,告诉他们对于欧元区瓦解的担忧是没有根据的

* 直接货币交易允许在公债市场进行无上限的干预

* 欧洲央行的行动可以在短期内建立信心,但唯有政府的行动才能长期巩固信心

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