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货币新闻 | 2012年 11月 7日 星期三 21:15 BJT

〔欧洲经济〕欧盟执委雷恩:意大利必须加强致力降低预算赤字

路透布鲁塞尔11月7日电---欧盟经济暨货币事务执委雷恩周三称:

* 意大利在2013年之后继续进行财政整顿是很重要的

* 欧盟执委会关注中期的结构性稳定,透过结构性努力来衡量

* 我们已在墨西哥G20会议上鼓励西班牙财长将2014年财政整顿措施具体化

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