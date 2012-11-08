版本:
中国
中国财经报道 | 2012年 11月 8日 星期四 08:00 BJT

〔标题新闻〕美国东北部灾区周三再遭强降雨及风雪袭击,电力供应中断地区扩增约1.3万户

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL1E8M73GQ]

更多 中国财经报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐