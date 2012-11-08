〔中国债市〕发改委计划批准地方政府融资平台发行另类企业债券--IFR

路透11月8日电---据汤森路透旗下IFR报导,中国债券市场将为解决中小企业融资难问题另辟新渠。据四位消息人士透露，中国国家发展和改革委员会计划批准地方政府融资平台发行另类企业债券以期为中小企业提供资金。

上述消息人士表示，尽管地方融资平台发行企业债券并非新事，但此次债券发行的募集资金并非由发行人使用，而将通过银行委托贷款的方式“过渡”给当地中小企业。发改委同时将首次引入商业银行作为企业债券发行的主承销商。

上述消息人士表示，中国民生银行(600016.SS)(1988.HK)将成为首家担任“平台企业债”的商业银行，而首期债券将不超过40亿元人民币（6.4亿美元）。

“这算是个创新吧，和以往发行的企业债很不相同。”一位接近交易人士表示，“债券发行让你和最终资金使用人不同，这在以前监管层是不允许的。银行则可以为这种资金转让提供合理的委托贷款渠道。”

“这种创新债的评级将按照平台公司的评级而定，”上述消息人士称，“无需担保或增信，信用评级也会比较有保证，投资人也可以较为放心。”

另一位消息人士则认为这种发行方式其实有点像“地方政府债的变形”，“中小企业可以通过平台公司的信用等级获得相对本身信用评级而言较低的发行利率”。

三位消息人士同时告诉IFR，此时另一创新在于设立意在保护投资者权益的“偿债基金”。“目前的想法是让地方政府出一笔款，同时银行拿出部分承销费，共同成立一个偿债基金。这个还在具体讨论中，只是有那么个思路。”其中一位人士称。(完)

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