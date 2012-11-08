《台湾报摘》--工商时报11月8日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
* 头版头条:
--美国总统欧巴马周三连任成功,然而并未为欧美股市带来庆祝行情,相反地,由于美国国会两党对立情势并未改变,令外界担心财政悬崖危机难以化解,加上市场焦点转向欧元区经济恶化,使得欧美股市重挫.
* 其他:
--行政院昨日完成都市更新条例审议,不能强拆钉子户,未来建商进行都更即使取得建筑执照也不能预售,必须在清除所有地上物后,取得建照才能预售,不仅都更难度增加,建商资金成本也恐将大增.
--金管会力争七项金融税制,强调整体可增加国家收入.金管会今日将赴立法院专案报告金融赋税小组进展,强调七项税制将不影响政府税收或可减少政府支出,依金管会初步计算,中长期还是可增加收入7亿台币.
--日月光集团投资大陆房地产有成的鼎固控股公司昨日首度举办法说会,预计12月正式回台上市交易,可望成为史上首家回台挂牌上市的中国房地产台商企业.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 董永年; 审校 杨淑祯
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。