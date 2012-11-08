〔中国新股〕中国实时在线社交网站YY开始路演,拟募1亿美元--IFR

路透11月8日电---据汤森路透旗下IFR报导,今年第二宗中国公司于美国上市交易终于现身。中国实时在线社交网站YY将如期开始为美国纳斯达克上市进行路演，拟募集资金1亿美元。定价日在11月20日。

如该公司成功完成发行，其他正在等待上市的中国发行人料将推进美国上市交易。花旗(C.N)、德银(DBKGn.DE)和摩根士丹利(MS.N)负责安排该次发行。(完)

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