〔中国新债〕首只农村合作银行金融债发行已获批,鄞州银行拔头筹-IFR

路透11月8日电---据汤森路透旗下IFR报导,据悉，首只农村合作银行金融债已获发行批文。三位消息人士透露，鄞州银行将发行不超过20亿元人民币（3.2亿美元）金融债券，募集资金将用于提供小微企业贷款。

该期债券设置为3年期固定利率品种，目前发行预设区间为4.80%-5.40%，预计将于本月中旬发行。鄞州银行已委任中信证券(6030.HK)(600030.SS)担任本期债券独家主承销商，债券和发行人主体信用评级同为AA-级。

鄞州银行是全国首家农村合作银行，前身则是诞生于50年代的鄞州全区52家农村信用社。1998年，经原中国人民银行浙江省分行批准，成为沪、浙、闽地区首家实施一级法人核算管理试点的信用联社；2001年11月，实施组建农村合作银行的试点，并于2003年3月获批复同意开业，同年4月8日正式对外挂牌营业。

此前，中国还未有农村合作银行／农村商业银行发行过金融债券。在今年8月和7月，城商行台州银行和汉口银行分别发行15亿元和21亿元3年期金融债，发行利率分别为4.70%和4.50%。(完)

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