《台湾报摘》--经济日报11月8日

* 头版头条:

--美国总统欧巴马6日顺利连任提高投资人对联准会(FED)将维持宽松政策的预期,美国公债上涨.但美欧股市因投资人在选后重新关注美国财政悬崖和欧债危机而重挫,市场避险心理推升美元攀抵两个月高点,金价由涨翻跌,凸显市场瞬息万变令投资人莫衷一是.

* 其他:

--美国总统欧巴马顺利连任后,行政院随即展开"强化台美经贸关系行动方案",扮演核心角色的行政院国际经贸策略联盟布局小组,昨日召开首次会议,决定从经贸自由化、对外争取支持两面向,推动加入跨太平洋伙伴协定(TPP),目标是五至六年内取得重大进展,八年内加入TPP.

--台新金控(2887.TW)前阵子才宣布将并购国际纽约人寿,但纽约人寿昨天竟然无预警大裁员,内勤员工320人有120人接获员工优惠离职协议书.纽约人寿表示,这是美国总公司的决定,员工优离条件"会比劳基法优惠".

--摩根大通证券在最新科技报告中指出,平板电脑明年侵蚀个人电脑(PC)市占状况将越演越烈,预估PC今年销售量衰退3.3%,而明年与2014年的销售量恐仅为持平,相较之下,摩根大通证券则调升明年平板电脑销售量成长率至53%.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 董永年; 审校 杨淑祯

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