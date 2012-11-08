《汇市简讯》欧元兑日圆跌破关键支撑,形势偏空

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* 虽然希腊通过更多节约措施,市场避险情绪高涨

* 欧元走势特别疲弱,这反映在欧元/日圆上,已经跌破关键的102.00的近期底部

* 欧元/日圆在102.00附近可能是一大关键,但更有可能是遭抛售的价位?

* 阻力包括位于102.13下降中的200日均线,102.36的平缓一目均衡基准线,102.89的一目均衡转换线

* 支撑包括101.80-85的双重底,101.81的海外市场低点,10月16日的101.84

* 再接下去的支撑位在101.00附近,101.05为10月15日低点,100.90则为一目均衡云区顶部.(完)

--编译 张明钧;审校 于春红

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