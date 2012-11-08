《汇市简讯》美元/日圆未受惠于美元升势及避险心态

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
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* 美元/日圆疲软、美债收益率大跌、避险心态弥漫、日圆受追捧.
* 欧元/日圆和其他主要货币/日圆拖累美元/日圆,欧洲疑虑和新西兰就业报告不佳为不利因素
* 美元/日圆和几个交叉盘多头居劣势
* 重要支撑位在周线图一目均衡云区云底79.76及100周移动均线切入位79.62
* 日图线技术支撑位在上升的200日移动均线切入位79.62,在79.60下方有停止单
* 在79.50下方有更多停止单,下道支撑在日线图一目均衡基准线79.30.(完)
--编译 戴素萍;审校 张明钧
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路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。