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亚洲 | 2012年 11月 8日 星期四 08:32 BJT

《汇市简讯》美元/日圆未受惠于美元升势及避险心态

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* 美元/日圆疲软、美债收益率大跌、避险心态弥漫、日圆受追捧.

* 欧元/日圆和其他主要货币/日圆拖累美元/日圆,欧洲疑虑和新西兰就业报告不佳为不利因素

* 美元/日圆和几个交叉盘多头居劣势

* 重要支撑位在周线图一目均衡云区云底79.76及100周移动均线切入位79.62

* 日图线技术支撑位在上升的200日移动均线切入位79.62,在79.60下方有停止单

* 在79.50下方有更多停止单,下道支撑在日线图一目均衡基准线79.30.(完)

--编译 戴素萍;审校 张明钧

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