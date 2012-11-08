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货币新闻 | 2012年 11月 8日 星期四 14:12 BJT

〔台股业绩〕联电10月营收较上年同期增12.4%,月增1.8%

路透台北11月8日电---全球晶圆代工大厂--台湾联电(2303.TW)(UMC.N)周四公布,10月营收为92.81亿台币,较上年同期的82.55亿增12.4%,较上月则增1.8%. 联电今日收低0.47%,报10.6台币;大盘加权股价指数.TWII则收低0.61%. 其最近三个月营收表现如下:

营收(亿台币) 较上月(%) 较上年同期(%) 2012年10月 92.81 +1.8 +12.4 2012年9月 91.13 -7.0 +11.5 2012年8月 97.99 +1.9 +19.5 (完) 参看相关细节,可点选联电网站,网址为(here) 参看联电相关新闻,请点选[2303.TW-CMN];台股业绩请点选[TW-RES-CMN] --记者 董永年; 审校 杨淑祯

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