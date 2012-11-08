《外汇专栏》回忆柯林顿时代以探究美元走向

(本文作者为路透外汇市场分析师,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neal Kimberley; 编译 张明钧

路透伦敦11月7日电---周二美国总统及国会大选过后,整体政治版图并没有改变,可能会促使交易商抛售美元,因预期将会有更多造成伤害的政治僵局.

但耳熟能详的共同基金对投资人的警告标语亦可以适用在政治领域:过去的绩效不必然代表未来的表现.

由于共和党保有众议院控制权,政治僵局将使得决策人士更难就不断膨胀的美国赤字及增税减支的"财政悬崖"议题予以妥协.

但这并不意味着这种种挑战是无法克服的.

总统奥巴马在胜选感言中指出,"我们希望我们的下一代不会生活在一个债台高筑的美国."

"我期待与两党领袖共同合作...以降低赤字,"他说道.

众议院的共和党议员将会用力讨价还价,但共和党也会将目光放在2014年的期中选举,以及2016年奥巴马离开政治舞台时的选举定位.

过去历史或可引以为监.

民主党籍前总统柯林顿的第二个任期面临共和党主导的国会强力阻挠,但在没有连任的压力下,他强力推动多项降低财政赤字的措施.

奥巴马也可能有着同样的观点.

交易商若打算抛售美元,也可能会找到一些阻碍因素,特别是美国经济的表现一直优于欧元区或日本等地.

在欧元区方面,就如同周三希腊国会表决扩大节约措施所显示的情况一样,有许多有待解决的问题将阻碍欧元.

在日本方面,若说日本两大主要政党有什么共识,那就是日圆不应该升值.

抛售美元/欧元或美元/日圆显然是奋力一博.

华盛顿的政治格局未变,并不必然意味着美元将走跌.(完)