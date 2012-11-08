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货币新闻 | 2012年 11月 8日 星期四 16:15 BJT

〔表格〕台湾10月出口同比衰退1.9%劣于预期,第四季可望小幅成长

路透台北11月8日电---台湾财政部周四公布,10月出口金额较上年同期衰退1.9%,劣于市场预估的成长1.78%.财政部表示,因亚洲区内需未能持续增温,导致出口小幅下挫.其中资讯通信产品较去年同期衰退36.1%.

财政部长张盛和日前已对外表示,10月出口将呈现小幅衰退.财政部并在新闻稿中称,第四季出口可望小幅成长,主因去年基期较低,且全球经济缓步回稳,近两个月出口情势亦趋于改善.

10月进口则较上年同期衰退1.8%,也劣于市场预期的成长1.37%.10月贸易收支为顺差32.6亿美元,上月为顺差40.8亿美元.

在台湾各出口地区的细项上面,各地区的表现如下:

10月年变动率(%) 9月年变动率(%)

整体出口金额 -1.9 +10.4

--中国 (含香港) +0.3 +6.0

--美国 -9.5 +2.7

--欧洲 -11.0 -10.5

以下为最新进出口和贸易数据(单位为亿美元,较上年同期变动率%):

出口变动率% 进口变动率% 贸易收支(亿美元)

TWEXP=ECI TWIMP=ECI TWBAL=ECI

2012年

10月 -1.9 -1.8 +32.6

9月 +10.4 +1.3 +40.8

8月 -4.2 -7.6 +33.1

7月 -11.6 -3.2 +9.0

6月 -3.2 -8.4 +25.8

5月 -6.3 -10.5 +22.6

4月 -6.4 +2.1 +6.9

3月 -3.2 -5.8 +23.6

2月 +10.3 +1.3 +28.3

1月 -16.8 -11.9 +4.2

2011年

12月 +0.6 -2.7 +23.2

11月 +1.3 -10.4 +32.0

10月 +11.7 +11.8 +33.2

9月 +9.9 +10.8 +17.8

8月 +7.2 +6.4 +26.3

7月 +17.6 +14.0 +33.4

6月 +10.8 +12.5 +13.8

5月 +9.5 +19.3 +12.2

4月 +24.6 +25.7 +29.6

3月 +16.7 +16.7 +17.7

2月 +27.3 +28.7 +9.2

1月 +16.6 +22.0r +18.8

注: r为修正值. (完)

参看台湾进出口数据新闻,请点选[TW/TRDCN]

参看台湾经济数据相关报导,请点选[TW-ECI-CMN]

--记者 董永年; 撰写 林妙容; 审校 杨淑祯

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