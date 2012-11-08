〔表格〕台湾10月出口同比衰退1.9%劣于预期,第四季可望小幅成长

欧洲股市：在特朗普重要讲话前收在近14个月高位，2月大涨2.8%
路透米兰2月28日 - 欧洲股市周二小涨，投资人静待美国总统特朗普首次向国会全体发表重要的政策讲话，以寻找有关其税改和基建投资计划的细节。
路透台北11月8日电---台湾财政部周四公布,10月出口金额较上年同期衰退1.9%,劣于市场预估的成长1.78%.财政部表示,因亚洲区内需未能持续增温,导致出口小幅下挫.其中资讯通信产品较去年同期衰退36.1%.
财政部长张盛和日前已对外表示,10月出口将呈现小幅衰退.财政部并在新闻稿中称,第四季出口可望小幅成长,主因去年基期较低,且全球经济缓步回稳,近两个月出口情势亦趋于改善.
10月进口则较上年同期衰退1.8%,也劣于市场预期的成长1.37%.10月贸易收支为顺差32.6亿美元,上月为顺差40.8亿美元.
在台湾各出口地区的细项上面,各地区的表现如下:
10月年变动率(%) 9月年变动率(%)
整体出口金额 -1.9 +10.4
--中国 (含香港) +0.3 +6.0
--美国 -9.5 +2.7
--欧洲 -11.0 -10.5
以下为最新进出口和贸易数据(单位为亿美元,较上年同期变动率%):
出口变动率% 进口变动率% 贸易收支(亿美元)
TWEXP=ECI TWIMP=ECI TWBAL=ECI
2012年
10月 -1.9 -1.8 +32.6
9月 +10.4 +1.3 +40.8
8月 -4.2 -7.6 +33.1
7月 -11.6 -3.2 +9.0
6月 -3.2 -8.4 +25.8
5月 -6.3 -10.5 +22.6
4月 -6.4 +2.1 +6.9
3月 -3.2 -5.8 +23.6
2月 +10.3 +1.3 +28.3
1月 -16.8 -11.9 +4.2
2011年
12月 +0.6 -2.7 +23.2
11月 +1.3 -10.4 +32.0
10月 +11.7 +11.8 +33.2
9月 +9.9 +10.8 +17.8
8月 +7.2 +6.4 +26.3
7月 +17.6 +14.0 +33.4
6月 +10.8 +12.5 +13.8
5月 +9.5 +19.3 +12.2
4月 +24.6 +25.7 +29.6
3月 +16.7 +16.7 +17.7
2月 +27.3 +28.7 +9.2
1月 +16.6 +22.0r +18.8
注: r为修正值. (完)
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--记者 董永年; 撰写 林妙容; 审校 杨淑祯
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“央行在四处寻找两年期德债，一级交易商纷纷希望买入德债，因为他们希望再出售给央行。加上国际投资者也希望买入，在德债中避险，”DZ Bank策略师René Albrecht说。
路透2月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 3月 296.3 12 296.1 1 * 4月 286.0 119 286.0 21 * 5月 279.5 91 280.0 18 * 6月 272.7 648 272.4 49 * 7月 267.8 3143 268.1 359 * 8月 266.4 4762 267.0 960 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000