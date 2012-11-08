《即时观点3》台湾10月出口劣于预期,明年仍有下行风险

路透台北11月8日电---台湾财政部周四公布,10月出口金额较上年同期衰退1.9%,劣于市场预估的成长1.78%.财政部表示,因亚洲区内需未能持续增温,导致出口小幅下挫.其中资讯通信产品较去年同期衰退36.1%.

财政部长张盛和日前已对外表示,10月出口将呈现小幅衰退.财政部并在新闻稿中称,第四季出口可望小幅成长,主因去年基期较低,且全球经济缓步回稳,近两个月出口情势亦趋于改善.

10月进口则较上年同期衰退1.8%,也劣于市场预期的成长1.37%.10月贸易收支为顺差32.6亿美元,上月为顺差40.8亿美元.

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主要数据:

--10月出口金额较上年同期衰退1.9%(市场预估成长1.78%);上月为成长10.4%

出口至中国(含香港)地区较上年同期成长0.3%;上月为成长6.0%

出口至美国衰退9.5%;上月为成长2.7%

出口至欧洲衰退11.0%;上月为衰退10.5%

--10月进口则较上年同期衰退1.8%(市场预期成长1.37%);上月为成长1.3%

--10月贸易收支为顺差32.6亿美元;上月为顺差40.8亿美元

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**市场评论**

--大众银行总经分析师 陈森林:

我认为这次较高的市场预期系因对9月份出口成长10%的过度乐观预期,但9月出口仅是反应短期来自化学及石油的东南亚订单.大部分苹果的iPhone零件已在7-9月间出货,且我预期11、12月电子出口将走弱,第四季电子零组件出口可能较上季减少5-10%.第四季的成长因子只来自低基期效应,所以并不意味台湾经济已经转强,我们预期今年第四季及明年第一季出口将分别成长4.8%、4.2%,但今年全年出口预计将衰退1.8%,明年全年出口则是成长2%.

--凯基投顾总经分析师蔡耀德:

台湾10月出口表现明显低于市场表现,可能因为部份外资尚未反应近期财政部长谈话,而去年11、12月出口金额的比较基期较低,推估后面两个月出口是有机会转正,第四季出口表现也可望符合财政部预期.看好电子业明年第一季的库存回补需求,预期台湾出口表现要等到明年第一季才会比较好,今年第四季电子业则仍处于去库存的循环.

--元富投顾分析师 许芷雁:

这个数据比市场估的要弱一些,从市场别来看,只有对中国呈正成长,表示电子代工和面板维持一定成长量能,其他则表现不佳.明年的展望仍然不会太好,预料将跟随国际情势,往下风险仍大,能维持低度成长已经不错.我们估明年全年台湾的出口成长率在0-5%左右.

**市场反应**

--此数据在台湾汇市临收盘前公布,台币兑美元TWD=TP收跌0.2分,报29.202.

--台股加权股价指数.TWII收跌0.61%至7,242.63点.

**相关连结**

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**相关背景**

--主计总处最新预测2012年经济成长率为1.05%,出口年成长率为衰退2.5%,进口年成长率为衰退2.92%.

--许多台湾企业将电子零件出口到中国,进行组装后,再外销到美国等其他市场.中国(包括香港)目前为台湾最大出口市场;美国和东协(东盟)六国也是台湾重要的出口地区. (完)

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