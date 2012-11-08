〔欧洲个股〕汇丰控股考虑出售美国贷款部位,以加速改组行动

路透伦敦11月7日电---汇丰控股(HSBA.L)出售超过60亿美元美国抵押贷款及个人贷款部位的时日已近,这是其加速降低美国问题贷款部位行动的一部分.

汇丰控股本周在季度财报中表示,已经将37亿美元的美国无担保个人贷款部位列入"待售资产".

除此之外,汇丰控股北美事业的财报显示,该公司有32亿美元的地产贷款列入"待售资产",将卖给"第三方投资人".

汇丰控股为欧洲最大银行,于2003年以150亿美元收购Household International以进入美国市场,但至今仍在处理遗留下来的诸多灾难.

在收购交易后数年内,汇丰控股积极放贷,在美国房地场市场崩盘时,汇丰控股为最大的的次优抵押贷款业者之一,受困于数百亿美元计的损失.

当危机规模明朗化时,汇丰控股关闭其美国消费贷款事业,并缩小帐面规模.

截至9月底为止,多数为房地产贷款的贷款组合规模为442亿美元,一年来下滑了70亿美元,且不到2008年时规模1,010亿美元的一半,但这样的规模仍可能得要花上10年的时间才能消化.

2011年初上任的汇丰控股行政总裁欧智华(Stuart Gulliver)希望加速降低这部分资产.

该行先前表示,今年买家以对其贷款部位有了兴趣,其所提出的价格公司也愿意考虑,而贝莱德已经评估资产价值.

缩小贷款规模的坏帐损失持续稳定下滑,但是上年的坏帐急增导致汇控股价受到重创,也让欧智华更为专注于加速此一流程.

熟知内情人士表示,无担保及地产贷款部位可能会在明年第一季出售.

汇控不愿就是否有买家上门加以评论.

该公司并未提供相关部位的细节,不过今年稍早该公司称投资人已经显示出对特定地区的兴趣,包括内华达及佛州的地产.(完)