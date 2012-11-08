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亚洲 | 2012年 11月 8日 星期四 11:29 BJT

〔日本股市〕日经指数早盘跌至一周低位,因担心美国财政问题

路透东京11月8日电---日本股市日经指数周四早盘下跌1.3%至一周低位,因担心美国可能重回衰退,除非其能够避开即将到来的财政悬崖.

出口股下跌,佳能(7751.T)、本田(7267.T)及丰田汽车(7203.T)跌幅在1.1至3%不等.

投资者担心美国财政悬崖可能把美国及全球经济推向衰退.日圆升值亦令日本出口商的前景承压.

日经指数.N225早盘下跌1.3%,至8,859.38点,跌破25日移动均线切入位8,867.44.东证股价指数.TOPX则跌1.1%至737.62点.(完)

--编译 戴素萍;审校 白云

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