〔日本股市〕日经指数早盘跌至一周低位,因担心美国财政问题

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透东京11月8日电---日本股市日经指数周四早盘下跌1.3%至一周低位,因担心美国可能重回衰退,除非其能够避开即将到来的财政悬崖.
出口股下跌,佳能(7751.T)、本田(7267.T)及丰田汽车(7203.T)跌幅在1.1至3%不等.
投资者担心美国财政悬崖可能把美国及全球经济推向衰退.日圆升值亦令日本出口商的前景承压.
日经指数.N225早盘下跌1.3%,至8,859.38点,跌破25日移动均线切入位8,867.44.东证股价指数.TOPX则跌1.1%至737.62点.(完)
--编译 戴素萍;审校 白云
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。