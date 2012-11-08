〔台湾债市〕公债RP利率向区间低位迈进,投信、银行需求踊跃

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透台北11月8日电---台湾公债10天期附买回(RP)利率周四主要交投向区间低位迈进.交易员表示,整体市场资金明显宽松,投信、银行端找券需求大,令RP市场成交利率以区间低位为主.
交易商指出,目前台湾投资环境欠佳,银行放款需求不振,银行端资金满手待消化,因此踊跃承作公司债及公债RP,在公司债RP券源缺乏的情况下,部分资金转进公债RP,甚至有银行开出0.70%的公债RP低利抢券,该利率为去年九月以来的区间低位,料本月上旬RP利率仍有缓步下修机会,区间低位可望探低0.71%,但要测试0.70%则比较难,后续仍要观察央行的冲销力道.
"RP利率走低,但不至于像溜滑梯一样下来."一大型券商交易员说.
一大型票券商交易员表示,观察近日RP利率主要交投下修后,确立RP利率下滑的趋势,而下周交割紧缩因子少,加以本周日、下周三及周五的央行到期存单量皆逾3,000亿台币,显示市场资金还是持续偏宽裕,下周RP利率下调机会高.
证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.72-0.73%,与上日同,但主要交投已由0.73%降至0.72%;一个月期公司债RP利率主要交投区间在0.82-0.84%,与上日同,区间低位成交比重增加.(完)
--记者 詹静宜; 审校 杨淑祯
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。