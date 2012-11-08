〔台湾债市〕公债RP利率向区间低位迈进,投信、银行需求踊跃

路透台北11月8日电---台湾公债10天期附买回(RP)利率周四主要交投向区间低位迈进.交易员表示,整体市场资金明显宽松,投信、银行端找券需求大,令RP市场成交利率以区间低位为主.

交易商指出,目前台湾投资环境欠佳,银行放款需求不振,银行端资金满手待消化,因此踊跃承作公司债及公债RP,在公司债RP券源缺乏的情况下,部分资金转进公债RP,甚至有银行开出0.70%的公债RP低利抢券,该利率为去年九月以来的区间低位,料本月上旬RP利率仍有缓步下修机会,区间低位可望探低0.71%,但要测试0.70%则比较难,后续仍要观察央行的冲销力道.

"RP利率走低,但不至于像溜滑梯一样下来."一大型券商交易员说.

一大型票券商交易员表示,观察近日RP利率主要交投下修后,确立RP利率下滑的趋势,而下周交割紧缩因子少,加以本周日、下周三及周五的央行到期存单量皆逾3,000亿台币,显示市场资金还是持续偏宽裕,下周RP利率下调机会高.

证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.72-0.73%,与上日同,但主要交投已由0.73%降至0.72%;一个月期公司债RP利率主要交投区间在0.82-0.84%,与上日同,区间低位成交比重增加.(完)