〔路透基点〕统一实业25亿台币五年期再融资案启动--RLPC

路透香港11月8日电---汤森路透旗下基点引述消息人士报导称,台湾银行已经推动统一实业的25亿台币(8,600万美元)五年期再融资案.

融资内容包括20亿台币的A部分定期贷款,以及5亿台币的B部分商业本票保证.

A部份贷款利率为较次级市场90天期商业本票利率加码65个基点,税后利率下限为1.6%.B部份贷款的年度费用为较同样的基准利率加码55个基点.

银行受邀以两个层级参与A部份贷款.承贷3亿台币以上者为经理行,包含预付费用的10基点的综合收益为67.7个基点;承贷2.0-2.99亿台币者为参贷行,包含预付费用的5基点的综合收益为66.3个基点.

B部份贷款则全部开放给票券融资公司.

若A部份贷款额度动用比率低于65%,或B部分低于50%,则承诺费为10个基点.

A部份贷款有2.5年的宽限期,分六期每半年等额偿还,平均贷款年限为3.75年.

回覆最后期限为11月30日.

在此同时,统一实业的两家中国子公司--成都统一实业以及惠州统一实业正在中国本地贷款市场寻求相当于6,000万美元的融资.

独家额度分配行及代理行为法国巴黎银行,该笔交易分为9,500万元人民币(1,500万美元)的A部分、2,200万美元的B部分、6,500万元人民币的C部分、以及1,300万美元的D部分.人民币贷款部分的期限为三年、可选择展延1.5年,利率为中国人民银行利率的100%.美元贷款年限则为五年,在贷款三年之后有两年的还清选择权,利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码300个基点.

去年12月,统一实业签署了一笔30亿台币五年期定期贷款,支付最高综合收益为64个基点,利率为二级市场商业票据利率加码60个基点,税前利率下限为1.5%.

借款方是台湾统一集团旗下的马口铁制造商.(完)