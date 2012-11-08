〔台湾央行〕共发行1,103亿台币存单,发行余额减16亿

欧洲股市：在特朗普重要讲话前收在近14个月高位，2月大涨2.8%
路透米兰2月28日 - 欧洲股市周二小涨，投资人静待美国总统特朗普首次向国会全体发表重要的政策讲话，以寻找有关其税改和基建投资计划的细节。
路透台北11月8日电---台湾央行周四公布,今日共发行1,103亿台币存单,若相较存单到期金额1,119亿,存单发行余额减16亿.
央行存单各天期发行金额如下:
天期 利率% 金额(亿台币)
30天期 0.87 987
91天期 0.93 95
182天期 1.05 21
央行上日共发行1,841.4亿台币存单.
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)6,285亿台币.
拆款中心资料PIBC显示,修正后周三超额准备为负5亿台币;累计超额准备为33亿台币,加计前期1%的超额准备为939亿台币.(完)
--记者 董永年; 审校 张喜良
路透米兰2月28日 - 欧洲股市周二小涨，投资人静待美国总统特朗普首次向国会全体发表重要的政策讲话，以寻找有关其税改和基建投资计划的细节。
“央行在四处寻找两年期德债，一级交易商纷纷希望买入德债，因为他们希望再出售给央行。加上国际投资者也希望买入，在德债中避险，”DZ Bank策略师René Albrecht说。
路透2月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 3月 296.3 12 296.1 1 * 4月 286.0 119 286.0 21 * 5月 279.5 91 280.0 18 * 6月 272.7 648 272.4 49 * 7月 267.8 3143 268.1 359 * 8月 266.4 4762 267.0 960 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000