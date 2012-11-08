〔台湾汇市〕台币因央行干预微收跌脱离盘中半年高位,后续看美股脸色

* 资金汇入亚洲预期仍强,台币盘中补涨

* 尾盘央行作价微幅收贬,意在缓升台币

* 明日或测试29.100关卡

路透台北11月8日电---台币兑美元TWD=TP周四小幅收低0.2分.尽管美国财政悬崖及欧洲债权问题重燃,但受到宽松资金或将持续流向亚洲的预期,台币盘中一度创半年新高,但尾盘央行为缓升台币,硬是收回全数升幅.交易员料明日台币或进一步测试29.100的年高附近价位.

汇银人士指出,美股未能上演奥巴马连任庆祝行情,拖累包括台股在内的多数亚股走跌,亚洲交易时段美元兑其他亚币也保有微幅升势.但由于亚币持坚并未大幅回档,加上台币此前涨幅不如其他亚币,补涨心理诱发投机盘尝试再度推升台币,以外银为首的美元卖盘沉重,美元买盘报价相对稀疏.

"大家还是预期热钱会到亚洲来,长期来说美元还是弱势."一外资银行交易员说.

不过市场对台币升势能否继续维持看法分歧,较大的交集点在于29元的重要整数关卡难以一次性突破,但29.100位置是否为相对满足点则难以判断,主要仍看外资是否持续汇入,以及本地银行和出口商是否跟进造成美元的恐慌性卖压.

此外,交易员认为美股今晚的表现也至关重要.他们指出,如果美国股市今晚持续重挫,外资对台币的押注将缩手,出口商也不会杀低认赔,台币或重回此前安全区间.

尽管今日场中除外资外,本地银行及出口商也加入抛汇行列,但成交量仍十分有限,成为压抑台币的另一不利因素.且美元空方在29.100前近关情却,难以一股作气.

台币今日盘中高位29.103为逾半年新高,前高为5月2日的29.080.

亚币行情尚未完全落幕,路透调查显示投资者对韩元KRW=KFTC的多头押注升至2010年10月以来最高.[nSB2091665]中共十八大今日开幕,人民币兑美元CNY=CFXS亦触及涨停位6.2429,也给予交易员台币是否跟进升值的想像空间.他们认为,只要人民币在十八大期间及之后能够续强,将有带领亚币走升的实力.

海外无本金交割远期外汇(NDF)PNDF今日美元/台币各天期折价幅度虽有明显缩减,但折价幅度维持在一定深度,显示海外看升台币情绪仍然浓厚,且交易员认为其与现汇之间的价差或引发特定的套利交易.

台股.TWII今日受累美国股市走低,大盘收跌0.61%报7,242.63点;外资及陆资今日卖超台股18.08亿台币,结束此前连续四天买超.

虽然市场对台币升值仍有预期,但台湾财政部周四尾盘公布的10月出口数据显示,出口金额较上年同期衰退1.9%,劣于市场预估的成长1.78%.[ID:nST0572269]显示台湾经济基本面仍未完全回温,或将对台币进一步升值不利.

印尼卢比与韩国韩元周四引领新兴亚洲货币全线走跌,因投资者担心美国日益逼近的财政危机,削减包括股票在内的风险资产.[EMRG/SGCN]

本周重要事件尚包括周五澳洲央行政策声明、美国进出口价格.

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16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 (亿美元)(亿美元)

台北外汇经纪公司 29.202 29.200 29.103-29.250 29.250 6.13 7.45

TAIFX1

元太外汇经纪公司 29.117 29.159 29.104-29.199 29.199 2.76 3.48

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PNDF

美元/台币一个月期 -0.060/-0.045 -0.105/-0.095

美元/台币六个月期 -0.220/-0.195 -0.265/-0.235

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