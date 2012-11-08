主要国家经济指标预测--11月9日****

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透11月9日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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-- 韩国央行利率决定 11月 2.75% 2.75%
0300 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 10月 -- +1.0%
(较前月) -- +0.7%
0500 日本消费者信心指数 10月 -- 40.1
0700 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 10月终值 持平 持平
(较上年同期) +2.0% +2.0%
消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.1% +0.1%
(较上年同期) +2.1% +2.1%
0745 法国财政预算(亿欧元) 9月 -- 赤字977
0745 法国工业生产(较前月) 9月 -1.0% +1.5%
0900 意大利工业生产(较前月) 9月 -1.4% +1.7%
(较上年同期) -4.6% -5.2%
0930 英国对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) 9月 逆差49.0 逆差49.7
对全球商品贸易收支(亿英镑) 逆差89.0 逆差98.4
1330 美国进口价格 10月 持平 +1.1%
出口价格 +0.2% +0.8%
1455 路透/密西根大学美国消费者信心指数 11月初值 83.0 82.6
现况指数 88.8 88.1
预期指数 79.6 79.0
1500 美国趸售(批发)库存 9月 +0.4% +0.5%
趸售销售 +0.7% +0.9%
1530 美国ECRI一周领先指标 11月2日当周 -- 126.6
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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11月7日(三)
2350 日本银行放款余额(较上年同期) 10月 +0.9% --
2350 日本未经季节调整的经常账(较上年同期) 9月 -68.7% -51.9%
未经季节调整的经常账(亿日圆) 盈余5,036 盈余7,745
2350 日本机械订单(较前月) 9月 -4.3% -1.8%
(较上年同期) -7.8% -4.9%
11月8日(四)
0030 澳洲就业人数(万人) 10月 增加1.07 --
全职就业人数(万人) 增加1.87 --
就业参与率 65.1% 65.2%
失业率 5.4% 5.5%
0300 韩国L货供额(较上年同期) 9月 +8.9% --
0500 日本服务业景气判断指数 10月 39.0 --
0645 瑞士未经季节调整失业率 10月 2.9% 2.9%
经季节调整失业率 3.0% 3.0%
0700 德国经季节调整出口(较前月) 9月 -2.5% -1.5%
经季节调整进口(较前月) -1.6% -0.1%
0700 德国贸易收支(亿欧元) 9月 顺差170 顺差168
0745 法国贸易收支(亿欧元) 9月 逆差50 逆差50
进口(亿欧元) 426.24 --
出口(亿欧元) 375.91 --
1200 英国央行量化宽松规模(亿英镑) 11月 3,750 3,750
利率决定 0.50% 0.50%
1245 欧洲央行利率决定 11月 0.75% 0.75%
1315 加拿大房屋开工年率(万户) 10月 20.4107 21.15
1330 加拿大新屋价格(较前月) 9月 +0.2% +0.2%
1330 美国国际贸易收支(亿美元) 9月 逆差415.5 逆差450
1330 美国一周初请失业金人数(万人) 11月3日当周 35.5 37
初请失业金人数四周均值(万人) 37.1 --
续请失业金人数(万人) 10月27日当周 312.7 325.3
1330 加拿大贸易收支(亿加元) 9月 逆差8.3 逆差15.0
出口(亿加元) 9月 379.65 --
进口(亿加元) 387.91 --
2145 新西兰电子卡零售销售(较前月) 10月 +0.4% +0.4%
(较上年同期) +3.2% +3.6%
(完)
--整理 张明钧/王冠中;审校 徐文焰
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