〔台湾债市〕101/9殖利率收创一周低位,后续关注美债避险买盘力道

路透台北11月8日电---台湾10年券101/9殖利率周四连续第二日收跌,并创一周低位.主要反应美国总统奥巴马胜选后,美股重挫及美债殖利率收低,台债后市关注美债走向.

交易商认为,目前市场聚焦美国财政悬崖,将吸引美债避险买盘进驻.近期101/9殖利率盘中有机会测试或跌破1.125%的历史低位,但是否实质突破仍有待观察,毕竟现在已来到盘整区间下缘,低档相对风险增温,料明天主要交投区间看在1.125-1.14%.

"这两天多属交易盘,中长线投资人仍抱持逢高再买."一大型银行交易员称,央行持续维持适度宽松的货币政策,有利于台债于历史低档区间盘整,尽管其间偶尔跌破历史低位,但也只是盘整中的一个小环节而已.

交易员指出,今天台股跌势相较于美股缓和许多,在政府持续利多激励下,近日多仍守稳在7,200点上方,表现相对有撑,对台债盘中走势的影响并不明显.

台湾股市加权股价指数.TWII今日收跌0.61%至7,242.63点,盘中跌幅一度扩大接近百点,但尾盘跌幅明显收敛.

美国公债价格周三跳升,此前奥巴马成功连任,提升了在经济低速成长的环境下美国货币政策数年内可能保持宽松的观点.美国指标10年期公债US10YT=RR升1-05/32,收益率从周二尾盘的1.75%降至1.623%.[US/NCN]

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

10 101/9 A01109=TWO -0.45 1.1295 1.1274-1.1333 217.50

5 101/6 A01106=TWO -0.05 0.8830 0.8800-0.8835 20.50

财政部周四公布台湾10月出口较上年同期衰退1.90%,10月进口亦较上年同期衰退1.80%,表现双双不如市场预期.[ID:nST0572253]

"部长都已经说过10月出口会负成长了,所以市场早已反应!"一证券交易员说.

台湾公债10天期附买回(RP)利率周四主要交投向区间低位迈进.交易员表示,整体市场资金明显宽松,投信、银行端找券需求大,令RP市场成交利率以区间低位为主.[ID:nST0572299]

交易员普遍表示,整体市场资金浮滥是大家都知道的事,可是公债RP利率也只是往区间低位迈进,并没有明显下修,对台债影响不大,长、短率仍几乎躺平不动,并没有因此而有所明显起伏.

年期 期别 收盘价

30 101/8 A01108=TWO 没有成交

20 101/7 A01107=TWO 没有成交

10 101/9 A01109=TWO 1.1295

5 101/6 A01106=TWO 0.8830

2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)