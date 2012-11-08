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货币新闻 | 2012年 11月 8日 星期四 21:55 BJT

〔表格〕加拿大9月贸易逆差缩窄至8.3亿加元,8月修正为逆差15.2亿

路透11月8日电---加拿大统计局周四公布,加拿大9月贸易逆差为8.3亿加元.8月修正为逆差15.2亿加元,前值为逆差10.6亿加元.

加拿大9月出口增加1.9%,进口持平.

以下为详细数据(经季节调整,单位为10亿加元):

9月 8月(修正值) 变动百分比(%) 8月(前值)

贸易收支 -0.826 -1.523 -- -1.058

出口 37.965 37.252 +1.9 37.589

进口 38.791 38.775 0.0 38.646

路透调查的分析师平均预估加拿大9月贸易逆差15.0亿加元.(完)

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--编译 王冠中;审校 蔡美珍

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