〔台湾债市〕101/9期10年公债中,证券业卖超2.5亿台币

国际油市：380-cst燃料油现货价差升至一个月高位，受积极买兴推动
路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。
路透台北11月8日电---台湾柜台买卖中心周四公布,债券等殖成交系统中,10年公债101/9A01109=TWO交易资料如下:(单位:亿台币)
业别 买进 卖出 买卖超金额
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银行业 14.00 10.00 +4.00
票券业 0.00 1.50 -1.50
证券业 10.50 13.00 -2.50 (完)
--记者 詹静宜; 审校 张喜良
路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。
路透香港2月28日 - 香港金融管理局（HKMA）周二公布，截至今年1月底止外汇基金总资产为37,762亿港元，较去年12月底增加1,462亿港元。