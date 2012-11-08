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亚洲 | 2012年 11月 8日 星期四 17:18 BJT

〔台湾债市〕101/9期10年公债中,证券业卖超2.5亿台币

路透台北11月8日电---台湾柜台买卖中心周四公布,债券等殖成交系统中,10年公债101/9A01109=TWO交易资料如下:(单位:亿台币)

业别 买进 卖出 买卖超金额

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银行业 14.00 10.00 +4.00

票券业 0.00 1.50 -1.50

证券业 10.50 13.00 -2.50 (完)

--记者 詹静宜; 审校 张喜良

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