版本:
中国
货币新闻 | 2012年 11月 8日 星期四 20:10 BJT

〔英国央行〕维持指标利率不变,量化宽松规模维持于3,750亿英镑

路透伦敦11月8日电---英国央行周四选择不对经济挹入更多资金,因决策官员寄望央行的新放款方案,且一些官员担心通货膨胀.

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐