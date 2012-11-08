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货币新闻 | 2012年 11月 8日 星期四 20:53 BJT

〔欧洲央行〕维持指标利率在纪录低点0.75%不变,符合市场预期

路透法兰克福11月8日电---欧洲央行周四宣布维持指标利率于纪录低点0.75%不变,以观察通货膨胀和欧元区经济是否进一步放缓,再决定是否降息.

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