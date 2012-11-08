〔欧洲央行〕总裁德拉吉:欧元区经济成长料维持疲弱

欧洲股市：在特朗普重要讲话前收在近14个月高位，2月大涨2.8%
路透米兰2月28日 - 欧洲股市周二小涨，投资人静待美国总统特朗普首次向国会全体发表重要的政策讲话，以寻找有关其税改和基建投资计划的细节。
路透11月8日电---欧洲央行总裁德拉吉周四称:
* 通胀率今年可能维持在2%上方,2013年内将降至该水准下方
* 欧元区经济成长料维持疲弱
* 金融市场信心有明显改善
* 欧洲央行准备好执行直接货币交易
* 直接货币交易买债计划在过去几周已协助缓和压力,降低对于破坏性力量的担忧
* 数据显示2012年下半年经济活动疲弱
* 展望2013年,成长动能料维持疲弱
* 成长的风险仍偏向下档
* 通胀率可能维持在偏高水准,随后在2013年降至低于2%
* 基本物价压力应会维持温和
* 当前的通胀水准应只是短暂现象
* 通胀风险大致平衡
* 通胀下档风险主要来自成长较预期疲弱
路透米兰2月28日 - 欧洲股市周二小涨，投资人静待美国总统特朗普首次向国会全体发表重要的政策讲话，以寻找有关其税改和基建投资计划的细节。
“央行在四处寻找两年期德债，一级交易商纷纷希望买入德债，因为他们希望再出售给央行。加上国际投资者也希望买入，在德债中避险，”DZ Bank策略师René Albrecht说。
路透2月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 3月 296.3 12 296.1 1 * 4月 286.0 119 286.0 21 * 5月 279.5 91 280.0 18 * 6月 272.7 648 272.4 49 * 7月 267.8 3143 268.1 359 * 8月 266.4 4762 267.0 960 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000