版本:
中国
货币新闻 | 2012年 11月 8日 星期四 22:01 BJT

〔欧洲央行〕总裁德拉吉:欧元区经济成长料维持疲弱

路透11月8日电---欧洲央行总裁德拉吉周四称:

* 通胀率今年可能维持在2%上方,2013年内将降至该水准下方

* 欧元区经济成长料维持疲弱

* 金融市场信心有明显改善

* 欧洲央行准备好执行直接货币交易

* 直接货币交易买债计划在过去几周已协助缓和压力,降低对于破坏性力量的担忧

* 数据显示2012年下半年经济活动疲弱

* 展望2013年,成长动能料维持疲弱

* 成长的风险仍偏向下档

* 通胀率可能维持在偏高水准,随后在2013年降至低于2%

* 基本物价压力应会维持温和

* 当前的通胀水准应只是短暂现象

* 通胀风险大致平衡

* 通胀下档风险主要来自成长较预期疲弱

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐