〔台湾货币市场〕隔拆利率区间低位走高,外银资金分配不均(更新版)

(新增拆款及超额准备数字)

* 外银资金分配不均,隔拆低位走高

* 公债RP利率成交区间低位

记者 董永年

路透台北11月8日电---台湾隔夜拆款利率区间低位周四走高,因外商银行资金分配不均.惟整体资金供应仍偏多,调度不成问题,令银行间短率仍大致持稳.

有交易人士表示,部分外银因从事换汇交易,令台币供给出现缺口,但也强调明日即可续做.由于明日央行存单到期量仅179亿台币,再加上适逢周末积数加倍,或有令隔拆利率微幅走高的机会.

"外银分配不均是个讯号,或许明天不会这么宽松."一大型银行交易员说.

不过另一银行交易员认为,市场还是有不少累积的资金等待去化,欲带动隔拆利率走高的难度不小."我还是可以找别家外银或本地公股银行调钱."

银行间隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=收报0.385%,上日在0.387%.今日区间在0.295-0.490%,上日亦同.

一周(2-7天)拆款今日区间落在0.388-0.54%,同于上日.

**发票量仍偏少**

短票方面,大型票券商表示,今天发票量各家表现不一,有因到期较多而略较上日增加,但也有短少近8亿台币的票券商,因此整体发票量仍偏少,其中以自保的发票量居多,至于利率部分则持平在低档.

部分银行指出,目前整体市场资金仍宽裕,今天或多或少都有买票的需求,免保及自保的短票都有买一些,而短票利率大致维持在既有区间.

一个月短票成交利率区间看在0.78-0.80%,但主要交投落在0.78-0.79%.

台电139天期无担保商业本票40亿台币周四公开标售、明天发行,得标利率在0.908-0.918%.票券商表示,得标利率区间维持在低档.

台湾央行周四公布,今日共发行1,103亿台币存单,若相较存单到期金额1,119亿,存单发行余额减16亿.[TW/MMTCN]周五央行存单到期金额为179亿台币.

拆款中心资料PIBC显示,周四超额准备为62亿台币;累计超额准备为95亿台币,加计前期1%的超额准备为1,001亿台币.

**公债RP利率成交区间低位**

台湾公债10天期附买回(RP)利率周四主要交投向区间低位迈进.交易员表示,整体市场资金明显宽松,投信、银行端找券需求大,令RP市场成交利率以区间低位为主.

交易商指出,目前台湾投资环境欠佳,银行放款需求不振,银行端资金满手待消化,因此踊跃承作公司债及公债RP,在公司债RP券源缺乏的情况下,部分资金转进公债RP,甚至有银行开出0.70%的公债RP低利抢券,该利率为去年九月以来的区间低位,料本月上旬RP利率仍有缓步下修机会,区间低位可望探低0.71%,但要测试0.70%则比较难,后续仍要观察央行的冲销力道.

"RP利率走低,但不至于像溜滑梯一样下来."一大型券商交易员说.

一大型票券商交易员表示,观察近日RP利率主要交投下修后,确立RP利率下滑的趋势,而下周交割紧缩因子少,加以本周日、下周三及周五的央行到期存单量皆逾3,000亿台币,显示市场资金还是持续偏宽裕,下周RP利率下调机会高.

证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.72-0.73%,与上日同,但主要交投已由0.73%降至0.72%;一个月期公司债RP利率主要交投区间在0.82-0.84%,与上日同,区间低位成交比重增加.(完)