〔马来西亚期市〕棕榈油期货跌至一个月低点,受欧美经济疑虑影响

路透新加坡11月8日电---马来西亚棕榈油期货周四跌至逾一个月低点,尾随全球市场的颓势,因欧美经济问题可能损及大宗商品需求的忧虑冲击市场.

原油和股市挫跌,因美国总统奥巴马周三顺利连任后的乐观气氛消退,美国经济现在面临了所谓的财政悬崖问题.

欧洲前景黯淡,亦损及信心,此前欧盟执委会表示,欧元区明年经济成长可能趋近于零.

"在美国大选后,有许多的不确定性,欧洲有各种的问题,还有美国面临财政悬崖,"马来西亚一外资大宗商品经纪商的交易员称.

"本地市场对棕榈油的信心亦疲弱,因为库存高企.我不认为棕榈油有任何支撑,要等见到出现强劲需求,库存下滑,然后市场才会稳定."

指标1月棕榈油期货FCPOc3下跌2.9%,收报每吨2,328马币(760美元),为10月4日以来最低.

总成交量为37,323口,高于平常25,000口的成交量.(完)