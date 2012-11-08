〔马来西亚期市〕棕榈油期货跌至一个月低点,受欧美经济疑虑影响

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透新加坡11月8日电---马来西亚棕榈油期货周四跌至逾一个月低点,尾随全球市场的颓势,因欧美经济问题可能损及大宗商品需求的忧虑冲击市场.
原油和股市挫跌,因美国总统奥巴马周三顺利连任后的乐观气氛消退,美国经济现在面临了所谓的财政悬崖问题.
欧洲前景黯淡,亦损及信心,此前欧盟执委会表示,欧元区明年经济成长可能趋近于零.
"在美国大选后,有许多的不确定性,欧洲有各种的问题,还有美国面临财政悬崖,"马来西亚一外资大宗商品经纪商的交易员称.
"本地市场对棕榈油的信心亦疲弱,因为库存高企.我不认为棕榈油有任何支撑,要等见到出现强劲需求,库存下滑,然后市场才会稳定."
指标1月棕榈油期货FCPOc3下跌2.9%,收报每吨2,328马币(760美元),为10月4日以来最低.
总成交量为37,323口,高于平常25,000口的成交量.(完)
--编译 王冠中;审校 蔡美珍
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。