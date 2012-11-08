〔国际油市〕亚洲柴油现货溢价水准下滑,需求持续疲弱

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透新加坡11月8日电---亚洲柴油和航煤溢价水准周四下滑,因地区需求持续疲弱,且市场焦点放在本周展开的合约协商上.
路透数据显示,指标含硫0.5%柴油现货溢价下滑0.20美元至每桶较新加坡报价高出0.08美元,航煤溢价则减0.15美元至每桶0.40美元.
"部分企业在观望合约协商情况,而有部分人士在打压对新加坡溢价水准,这并不令人意外,"一炼厂消息人士称.
消息人士称,中国航空油料欲购买最多372万桶航煤,明年装运,这是该公司约两年来的首次合约采购,显示该公司可能预期明年航煤需求坚稳.
一消息人士称,中国航空油料没有协商今年的合约,去年时透过私下协商买进船货.
第一位消息人士称,合约协商可能会以溢价的水准敲定,而协商可能要两周的时间才会结束.
一产业消息人士称,台湾中油售出一批500ppm含硫柴油,和含硫1%柴油,12月装船,分别为较新加坡报价溢价1.50-1.60美元和折价0.50-0.70美元.
一交易商预估,台塑石化明年的500ppm含硫柴油合约可能以略高于新指标新加坡报价的水准敲定,但最后的报价周五才会提交给卖方.
消息人士称,在中东方面,Bahrain Petroleum持续进行合约协商,已有至少两个买家同意明年合约较中东报价每桶溢价2.25美元.
消息人士指出,两买家分别为维多和Addax,但这消息无法确认.
交易商称,科威特石油公司已展开明年柴油和航煤合约的初步协商,但目前尚无相关价格细节.(完)
--编译 王冠中;审校 蔡美珍
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