〔国际油市〕亚洲石脑油跨月溢价持坚,反映供应紧俏及需求强劲

路透新加坡11月8日电---亚洲石脑油价格周四跌至三个交易日低点每吨935美元,尾随布兰特原油跌势,但跨月溢价连续第三个交易持坚于每吨19美元,反映供应紧俏及整体需求强劲.

跨月溢价是指12月下半月与1月下半月的价差.

虽然日本JX控股(5020.T)旗下吉坤日矿日石能源周五将关闭年产44.3万吨的石脑油裂解装置,但交易商表示,所减少的需求量很低.

三个交易商估计这座装置关闭时间不超过10天.

现货市场方面,印度石脑油溢价维持高位,STO Maldives支付每吨近50美元的溢价,向Indian Oil Corp (IOC)购买一批35,000吨船货,11月28-30日由Dahej装船.

亚洲汽油裂解价差小幅走软约1%至两个交易日低点,每桶6.42美元,因适逢需求淡季,且供给增加.

官方数据显示,周三止当周新加坡陆上轻质馏分油库存为三周高位921.3万桶.

一交易商估计,印尼12月进口可能降至约1,040万桶.印尼11月进口88辛烷汽油数量约为1,100万桶.(完)