〔国际油市〕亚洲石脑油跨月溢价持坚,反映供应紧俏及需求强劲

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透新加坡11月8日电---亚洲石脑油价格周四跌至三个交易日低点每吨935美元,尾随布兰特原油跌势,但跨月溢价连续第三个交易持坚于每吨19美元,反映供应紧俏及整体需求强劲.
跨月溢价是指12月下半月与1月下半月的价差.
虽然日本JX控股(5020.T)旗下吉坤日矿日石能源周五将关闭年产44.3万吨的石脑油裂解装置,但交易商表示,所减少的需求量很低.
三个交易商估计这座装置关闭时间不超过10天.
现货市场方面,印度石脑油溢价维持高位,STO Maldives支付每吨近50美元的溢价,向Indian Oil Corp (IOC)购买一批35,000吨船货,11月28-30日由Dahej装船.
亚洲汽油裂解价差小幅走软约1%至两个交易日低点,每桶6.42美元,因适逢需求淡季,且供给增加.
官方数据显示,周三止当周新加坡陆上轻质馏分油库存为三周高位921.3万桶.
一交易商估计,印尼12月进口可能降至约1,040万桶.印尼11月进口88辛烷汽油数量约为1,100万桶.(完)
--编译 蔡美珍;审校 王冠中
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。