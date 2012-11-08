〔国际油市〕亚洲燃料油11/12月跨月正价差续升,供应过剩且库存升高

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透新加坡11月8日电---亚洲燃料油跨月正价差周四进一步扩大,连续第六度触及两年来最高位,因供给持续超过需求.
根据路透资料,亚洲收盘时,11月/12月价差扩大0.38美元,达到正价差每吨4.25美元.
根据贸易机构International Enterprise (IE)的数据,西方和印度高套利量,推高了新加坡11月7日止当周岸上燃料油库存.
数据显示,库存增加44.9万桶,至两周高点2,092万桶.
韩国公用事业Western Power (WP)和East-West Power (EWP)寻求买进高含硫燃料油,在冬季用油高峰到货.
WP欲购买两批船货,每批3万吨,12月到货Pyeongtael港,EWP则欲买进三批船货,总数15万吨,亦为12月运抵蔚山港.
路透数据显示,12月燃料油裂解价差周四反弹至三日高点,较迪拜原油贴水缩减0.75美元至每桶9.49美元.(完)
--编译 王冠中;审校 蔡美珍
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。