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亚洲 | 2012年 11月 8日 星期四 20:48 BJT

〔国际油市〕亚洲燃料油11/12月跨月正价差续升,供应过剩且库存升高

路透新加坡11月8日电---亚洲燃料油跨月正价差周四进一步扩大,连续第六度触及两年来最高位,因供给持续超过需求.

根据路透资料,亚洲收盘时,11月/12月价差扩大0.38美元,达到正价差每吨4.25美元.

根据贸易机构International Enterprise (IE)的数据,西方和印度高套利量,推高了新加坡11月7日止当周岸上燃料油库存.

数据显示,库存增加44.9万桶,至两周高点2,092万桶.

韩国公用事业Western Power (WP)和East-West Power (EWP)寻求买进高含硫燃料油,在冬季用油高峰到货.

WP欲购买两批船货,每批3万吨,12月到货Pyeongtael港,EWP则欲买进三批船货,总数15万吨,亦为12月运抵蔚山港.

路透数据显示,12月燃料油裂解价差周四反弹至三日高点,较迪拜原油贴水缩减0.75美元至每桶9.49美元.(完)

--编译 王冠中;审校 蔡美珍

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