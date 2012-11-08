〔美股业绩〕迪士尼季度获利符合预期,主题乐园及ESPN带动获利增长

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透洛杉矶11月8日电---媒体业巨擘迪士尼(DIS.N)周四公布季度获利走高,受到主题乐园游客人数增加以及旗下体育频道ESPN营收增长的提振.
迪士尼公布9月止当季稀释后每股获利(EPS)为0.68美元,符合汤森路透I/B/E/S调查华尔街分析师的预期.
当季净利成长14%至12亿美元.
迪士尼公布营业利润为16亿美元,较上年同期成长7%.迪士尼表示,ESPN对有线电视营运商收费增加,同时降低其营销成本.迪士尼包含ESPN、迪士尼频道以及美国广播公司(ABC).
主题乐园业绩成长,因消费者搭乘迪士尼邮轮的时间增加,且香港、加州及巴黎的主题公园来客人数成长.
迪士尼周四盘后股价下跌2%至49美元,此前在常规交易时段收报50.04美元.(完)
--编译 张明钧;审校 于春红
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路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。