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亚洲 | 2012年 11月 9日 星期五 07:42 BJT

〔美股业绩〕迪士尼季度获利符合预期,主题乐园及ESPN带动获利增长

路透洛杉矶11月8日电---媒体业巨擘迪士尼(DIS.N)周四公布季度获利走高,受到主题乐园游客人数增加以及旗下体育频道ESPN营收增长的提振.

迪士尼公布9月止当季稀释后每股获利(EPS)为0.68美元,符合汤森路透I/B/E/S调查华尔街分析师的预期.

当季净利成长14%至12亿美元.

迪士尼公布营业利润为16亿美元,较上年同期成长7%.迪士尼表示,ESPN对有线电视营运商收费增加,同时降低其营销成本.迪士尼包含ESPN、迪士尼频道以及美国广播公司(ABC).

主题乐园业绩成长,因消费者搭乘迪士尼邮轮的时间增加,且香港、加州及巴黎的主题公园来客人数成长.

迪士尼周四盘后股价下跌2%至49美元,此前在常规交易时段收报50.04美元.(完)

--编译 张明钧;审校 于春红

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