〔美国新股〕中国实时在线社交网站YY参考区间在10.5-12.5美元--IFR

路透11月9日电---据汤森路透旗下IFR报导,中国实时在线社交网站YY已开始为美国纳斯达克上市进行路演，拟募集资金不超过9,750万美元。这将是今年第二宗中国公司于美国上市交易。

是次发行780万预托凭证（ADS），参考价格区间在10.5至12.5美元，相当于12至15倍的2013年市盈率。定价日在11月20日。

募集资金将用于投资视频和音频技术及设备，扩充产品线和销售渠道，并用作一般企业用途。花旗(C.N)、德银(DBKGn.DE)和摩根士丹利(MS.N)负责安排该次发行。(完)

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