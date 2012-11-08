〔美国新股〕中国实时在线社交网站YY参考区间在10.5-12.5美元--IFR

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透11月9日电---据汤森路透旗下IFR报导,中国实时在线社交网站YY已开始为美国纳斯达克上市进行路演，拟募集资金不超过9,750万美元。这将是今年第二宗中国公司于美国上市交易。
是次发行780万预托凭证（ADS），参考价格区间在10.5至12.5美元，相当于12至15倍的2013年市盈率。定价日在11月20日。
募集资金将用于投资视频和音频技术及设备，扩充产品线和销售渠道，并用作一般企业用途。花旗(C.N)、德银(DBKGn.DE)和摩根士丹利(MS.N)负责安排该次发行。(完)
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--整理 杨淑祯; 审校 黄凯
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。