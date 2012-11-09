〔离岸人民币〕法国雷诺增发5亿元人民币债券,收益率5%--IFR

路透11月9日电---据汤森路透旗下IFR报导,法国汽车制造商雷诺(RENA.PA)增发其2014年到期5.625%的离岸人民币债券。增发规模5亿元人民币（7,900万美元），使该债券总额达12.5亿元人民币。定价在101.108，相当于收益率5%。结算日11月19日。