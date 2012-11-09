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债券 | 2012年 11月 9日 星期五 08:02 BJT

〔离岸人民币〕法国雷诺增发5亿元人民币债券,收益率5%--IFR

路透11月9日电---据汤森路透旗下IFR报导,法国汽车制造商雷诺(RENA.PA)增发其2014年到期5.625%的离岸人民币债券。增发规模5亿元人民币（7,900万美元），使该债券总额达12.5亿元人民币。定价在101.108，相当于收益率5%。结算日11月19日。

这次增发是雷诺欧洲中期票据发行计划的一部分，汇丰(0005.HK)(HSBA.L)为唯一簿记行。

9月底，雷诺首度发行7.5亿元人民币点心债，获14亿元人民币认购，成绩亮眼。(完)

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--整理 杨淑祯 ; 审校 黄凯

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