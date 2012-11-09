《汇市简讯》美元/日圆隔夜因多头平仓而下跌,基准线切入位为关键

0005GMT
* 美元/日圆跌至79.43,跌至周线图一目均衡云区79.76下方
* 在79.75下方的停止单遭触发,在79.60下方及79.50处更多停止单被触发
* 亚洲盘目前在79.43-51之间盘整
* 日线图基准线切入位79.30存在一些支撑,下方有大额停止单
* 周线图基准线和转换线会合于78.89,100日移动均线切入位在78.84.(完)
--编译 戴素萍;审校 徐文焰
汇市简讯.............[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ
汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]
国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]
所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]
汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]
美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]
欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]
人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN]
现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=