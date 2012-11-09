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亚洲 | 2012年 11月 9日 星期五 08:27 BJT

《汇市简讯》美元/日圆隔夜因多头平仓而下跌,基准线切入位为关键

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* 美元/日圆跌至79.43,跌至周线图一目均衡云区79.76下方

* 在79.75下方的停止单遭触发,在79.60下方及79.50处更多停止单被触发

* 亚洲盘目前在79.43-51之间盘整

* 日线图基准线切入位79.30存在一些支撑,下方有大额停止单

* 周线图基准线和转换线会合于78.89,100日移动均线切入位在78.84.(完)

--编译 戴素萍;审校 徐文焰

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