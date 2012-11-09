《台湾报摘》--经济日报11月9日

* 头版头条:

--中国共产党第18次全国代表大会8日登场,中共中央总书记胡锦涛在报告中提出,2020年要"实现国内生产总值和城乡居民人均收入比2010年翻一番."

* 其他:

--总统马英九表示,未来三年多任期内,要推动的两岸政策,包括扩大并深化两岸交流、两岸两会互设办事机构,以及全面检讨修正两岸人民关系条例.这三项工作如能做好,两岸关系毫无疑问又会向前迈一大步,"据我了解,大陆方面对这三项工作,也都相当支持."

--外资来台直接投资审查程序大松绑,行政院昨日审查后决定,侨外投资由现行事前许可改采"原则事后申报,例外事前许可",一定金额以上的投资案,才需要事前许可.

--财金二部初步达成共识,证券商未来从事离境证券业务(OSU)将可比照国际金融业务分行(OBU)享有免征17%所得税的优惠,但考虑比照权证造市避险调降交易税模式订定免税期,期间初步考虑为四年.

--美国对大陆太阳能电池厂"双反"昨终判,大陆制太阳能电池最高将被课征逾265%高额惩罚性关税,并追溯自今年3月起,为期5年,台湾新日光(3576.TW)、昱晶(3514.TW)、茂迪(6244.TWO)喜迎转单,业界近期酝酿涨价声浪再起,将带领台湾太阳能产业再度迎向高潮.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 高洁如; 审校 杨淑祯

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