《汇市简讯》澳元/美元持稳在1.0400,静候澳洲央行声明及中国数据

2353GMT
* 澳元/美元盘初交投淡静,静候澳洲央行季度声明
* 澳洲央行声明稿备受关注,市场反映12月降息的可能性为59%
* 市场亦将关注澳洲央行对经济成长、通胀预测及澳元看法
* 中国将在0130GMT公布通胀数据,0530GMT则将公布工业增加值,投资及零售数据.(完)
--编译 戴素萍;审校 张明钧
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