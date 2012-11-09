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亚洲 | 2012年 11月 9日 星期五 08:34 BJT

《汇市简讯》澳元/美元持稳在1.0400,静候澳洲央行声明及中国数据

2353GMT

* 澳元/美元盘初交投淡静,静候澳洲央行季度声明

* 澳洲央行声明稿备受关注,市场反映12月降息的可能性为59%

* 市场亦将关注澳洲央行对经济成长、通胀预测及澳元看法

* 中国将在0130GMT公布通胀数据,0530GMT则将公布工业增加值,投资及零售数据.(完)

--编译 戴素萍;审校 张明钧

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