《汇市简讯》欧元/日圆下跌,一目均衡云区顶部下方有大量停止单

0011GMT

* 欧元/日圆隔夜跌至101.05,当时一目均衡云区顶部在100.90,今日在101.05

* 云顶本身正在上移,欧元/日圆进入云区的可能性很高

* 101.05也是10月15日以来的低位,暗示在101.00下方有大量停止单

* 在101.00下方之前几无支撑,直到10月11日低位100.15才有支撑

* 101.50之前的阻力沉重,亚洲盘迄今高位在101.35.(完)

--编译 戴素萍;审校 张明钧

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