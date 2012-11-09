《汇市简讯》新西兰元兑美元接近短线底部

0103GMT * 新西兰元仍面临压力,但显示一些筑底迹象 * 澳元压力沉重波及新西兰元,新西兰元低点为0.8125美元,目前报0.8135/38 * 自周三高点0.8309以来累计下跌2.26% * 交易员多预期在0.8110/20将有获利了结操作浮现 * 100日均线位置0.8113有买盘支撑,2012年波动区间的61.8%回档位0.8086构成支撑 (完) --编译 张明钧;审校 孙茉莉 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=