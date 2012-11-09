〔全球金市〕现货金小升,本周有望创下逾两个月来最大升幅

《全球汇市》美元兑日圆下滑，因投资人对美国政策有疑虑
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
路透新加坡11月9日电---金价周五小升,本周有望创下逾两个月来最大升幅,因美国总统奥巴马赢得连任后,货币政策料将维持宽松,财政悬崖逼近的疑虑则推动避险买需.
0038GMT,现货金XAU=小升0.1%至1,732.25,本周有望上涨逾3%,为8月底以来最大周涨幅.
美国期金GCcv1小涨0.4%,至1,732.60美元.
欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周四表示,虽然金融市场环境缓和,但欧元区经济年底前难见复苏迹象.这为今后数月降息留下可能性.[ID:nSB2092527]
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
路透纽约/伦敦2月24日 - 金价周五触及三个半月最高位，因美元跌至一周低位，此前美国财长的讲话，为今年提振美元的“特朗普通胀交易”浇冷水。
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)