〔全球金市〕现货金小升,本周有望创下逾两个月来最大升幅

路透新加坡11月9日电---金价周五小升,本周有望创下逾两个月来最大升幅,因美国总统奥巴马赢得连任后,货币政策料将维持宽松,财政悬崖逼近的疑虑则推动避险买需.

0038GMT,现货金XAU=小升0.1%至1,732.25,本周有望上涨逾3%,为8月底以来最大周涨幅.

美国期金GCcv1小涨0.4%,至1,732.60美元.

欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周四表示,虽然金融市场环境缓和,但欧元区经济年底前难见复苏迹象.这为今后数月降息留下可能性.[ID:nSB2092527]