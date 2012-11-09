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亚洲 | 2012年 11月 9日 星期五 09:53 BJT

《汇市简讯》澳元/美元回到1.0400上方,此前中国公布温和的CPI数据

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* 中国通胀数据略较预期温和

* 中国10月CPI同比上涨1.7%,预估为成长1.9%[ID:nEAP3028BC]

* 较温和的CPI让中国人行在必要时有进一步宽松的空间

* 澳元/美元在数据公布后回到1.0400上方.(完)

--编译 戴素萍;审校 徐文焰

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