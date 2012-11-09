《汇市简讯》澳元/美元回到1.0400上方,此前中国公布温和的CPI数据

0139GMT
* 中国通胀数据略较预期温和
* 中国10月CPI同比上涨1.7%,预估为成长1.9%[ID:nEAP3028BC]
* 较温和的CPI让中国人行在必要时有进一步宽松的空间
* 澳元/美元在数据公布后回到1.0400上方.(完)
--编译 戴素萍;审校 徐文焰
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