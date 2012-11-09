〔台湾债市〕公债RP利率持稳区间低位,热钱流入令资金更宽松

路透台北11月9日电---台湾公债10天期附买回(RP)利率周五持稳在低档附近.交易员表示,今日虽是例行资金需求日,不过在银行体系资金丰沛,国际热钱流入的带动下,丝毫不见紧缩状况,找券需求热络.

交易商指出,虽然近期不少公司加入发债行列,但投信与银行对公司债的需求更为殷切,券源短缺,让本周凡是到期续做者皆下调0.5至1个基点;下周除周四高雄市政府债交割值得留意外,也没有较大的紧缩因素影响市况.

"投信想找标的但没券,外商银行也叫我们别急着框钱,因为很多."一大型券商交易员说.

另一证券商交易员认为,本月公司债与公债RP在钱潮带动下,应该还有向下微幅调整1个基点的机会,公债RP可以碰到0.71%.

受外资汇入及美元买盘偏弱影响,今日台币兑美元TWD=TP一早就创逾一年盘中新高.本地时间11:08,台币兑美元升1.46角报29.056.

证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.72-0.73%,与上日同,主要交投在0.72%;一个月期公司债RP利率主要交投区间在0.82-0.84%,与上日同,区间低位成交比例逐渐增加.

交易商表示,下周紧缩因素包括有周一的7亿台币板信银行金融债交割;周二30亿台币台中银行(2812.TW)金融债交割;周四有125亿台币高雄市政府债、50亿上海商银金融债、10亿华泰银行金融债交割.(完)