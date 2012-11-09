《汇市简讯》主要货币/日圆大都维持既有格局,在隔夜低位略上方

0228GMT
* 美元/日圆和多数其他货币/日圆守在略高于隔夜低位的既有格局
* 美元/日圆在79.30下方、79.00有停止单,78.80下方的停止单更多
* 欧元/日圆在101.00下方有大量停止单,新西兰元/日圆在64.30下方有停止单,澳元/日圆在82.25下方有更多停止单
* 美元/日圆在79.50上方阻力沉重,欧元/日圆在升向101.50有阻力,新西兰元/日圆在65之前遭遇阻力.(完)
--编译 戴素萍;审校 王洋
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