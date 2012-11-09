〔全球经济〕高能源成本恐打击德国工业,美国企业受惠于低价页岩气-BDI

* 美国企业受惠于低价页岩气--BDI

* 德国能源政策可能在2030年前增加4,464.2亿美元成本

* 亚洲工业也担心能源成本偏高

路透伦敦11月8日电---产业游说团体BDI指出,德国工业企业在与美国同业竞争时恐将丧失优势,因美国当地非传统的页岩气生产已经带动当地工业能源成本大降.

反之,德国的能源成本则在逐步上升,因政府已经决定退出核能发电,投资数以10亿欧元计的资金在扩充再生能源,在此同时天然气需求有很大程度仰赖进口.

"有些事情不在我们控制范围内.目前我们并未受惠于美国的情势发展,我也不认为以后会实现,"BDI的董事长Markus Kerber周四向路透表示.

"事实上,我预期两地天然气的差距在中期将会扩大."他补充道.

德国经济规模居欧洲之冠,能源密集产业包括巴斯夫(BASF)(BASFn.DE)或拜耳(Bayer)(BAYGn.DE)等化学行业,以及汽车业等等.

浏览美国与英国天然气价格图表,请点选:(link.reuters.com/hym83t)

BDI引述产业专家说法指出,美国页岩气开发热潮可能带动美国工业化复兴,专家同时警告称,欧洲恐怕无法复制相同的效应.

"因此在可预见的未来中,欧洲的工业企业可能得面临较美国企业更高的电力及天然气价格."

美国趸售(批发)天然气价格目前报约每百万英热单位(mmBtu)3.5美元,欧洲则为每mmBtu 9美元.

BDI表示,德国放弃核能发电并大举投入再生能源的政策,将会使德国在2030年之前增加1,500亿至3,500亿欧元(4,464.2亿美元)的成本.

亚洲方面也面临同样的疑虑,日本及韩国等领先经济体的工业比重偏高,而两国的液化天然气进口也在世界上名列前矛.

亚洲液化天然气现货报价为每mmBtu 13.50美元,甚至比欧洲还高.(完)