〔台湾债市〕101/9殖利率再创新低,热钱流入带动短券走强

路透台北11月9日电---台湾债市殖利率周五全线下跌.在热钱涌入、美债价格跳升等利多题材簇拥下,本地主力券商与外商银先点火五年券101/6,进而带动中长券殖利率向下,10年券101/9再创10年公债殖利率TW10YT=OTC历史低位.

交易商认为,这波多头行情的主要观察重点在热钱流入的续航力道,但也不用期待债市殖利率会直线向下,因为市场不预期央行将降息.因此台债殖利率"盘跌破底"趋势料将持续,资金行情当前,短券表现将强于中长券,下周101/6殖利率区间看在0.84-0.88%;101/9则在1.10-1.14%.

"有遇到外商银在买101/6、101/9,短多随后跟进."一大型证券商交易员说.

另一大型票券商交易员则称,除盘面指标券外,冷门短券以及存续期在一年左右的台电公司债也见到外资踪迹.

一大型证券商交易员指出,101/6殖利率在五年券中相对突出,较存续期差半年的101/1殖利率高出5个基点,因此较有操作空间.

台湾指标10年公债殖利率前波低点在11月1日的1.1243%.

受外资汇入及美元买盘带动,台币兑美元TWD=TP今日升势迅猛,创逾一年盘中新高.

美国公债价格周四跳升,此前美国财政部标售30年期公债需求强劲,凸显对美国"财政悬崖"前景未明及欧债危机的忧虑刺激公债需求.10年期公债US10YT=RR收益率从周三尾盘的1.644%降至1.618%.[US/NCN]

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

10 101/9 A01109=TWO -1.00 1.1195 *1.1173-1.1279 253.50

5 101/6 A01106=TWO -1.78 0.8652 0.8620-0.8818 69.00

* 表创该券交易以来殖利率日低

交易商表示,今日整条殖利率曲线中,以五年券跌幅最大,长券端则买气清淡,可能与30年增额券101/8R将在20日标售的不确定性有关.

"其实资金行情本就对短券有利."一证券交易员说.

另一证券商交易员则表示,今日101/9殖利率再创新低,没见到大型交易商释出筹码."这与前次主力逢低出货不一样,代表大家持券信心还蛮强的."

他们认为,下周美国等主要经济体并无重要数据要公布,因此观察重点在于美国政府处理债务问题的进度,以及台币兑美元的后续走势.

年期 期别 收盘价

30 101/8 A01108=TWO 没有成交

20 101/7 A01107=TWO 1.5730

10 101/9 A01109=TWO 1.1195

5 101/6 A01106=TWO 0.8652

2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)