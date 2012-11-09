〔台湾货币市场〕短率区间高位走滑,期初又逢周末令资金需求疲弱

* 期初又逢周末令银行资金需求偏弱

* 拆款区间高位有下滑压力

记者 高洁如

路透台北11月9日电---台湾银行间拆款利率区间高位周五略见下滑.逢提存期初又是周末,市场资金偏多之下,需求偏弱,短率略有下滑压力.

交易人士表示,多数银行都是多钱,但央行的冲销力道很不够,这让市场的资金过剩,打遍电话也难找到新的拆入对象.

"莫名其妙的淹成一片.之前还可以说是载浮载沉,但现在根本是沉下去了,"一小型外商银行交易员打趣说.

她并表示,逢周末整体银行的积数将加乘三天,这让银行的需求显得疲弱,有拆入需求的银行相当罕见.展望下周,预期若是央行的冲销力道仍然维持现状的话,资金应该还是偏多的情况不会改变.

本地时间16:11,银行间隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.387%,上日在0.385%.今日区间在0.295-0.490%,上日亦同.

一周(2-7天)拆款今日区间落在0.388-0.50%,区间高位较上日走滑4基点;上日在0.388-0.54%.

**短票量不多**

短票方面,大型票券商表示,虽是周五但是票量并不高,银行买票的意愿相当不错.预期资金仍有偏多压力.

也有少数银行表示,目前保证短票的利率已跌破0.80%的关卡,未来虽不排除在钱多的环境之下有进一步走跌的压力,但也有银行"坚绝抗拒",未来只能视两方的角力.

一个月短票成交利率区间主要交投落在0.78-0.79%,大区间在0.78-0.80%.

周五央行存单到期金额为179亿台币.发行金额待稍晚公布[TW/MMTCN]

下周央行存单到期总额为1兆(万亿)6,113.3亿台币,分别为周一7,151.8亿,周二134亿,周三4,705亿,周四552.5亿,以及周五3,570亿台币.

拆款中心资料PIBC显示,修正后周四超额准备为89亿台币;累计超额准备为113亿台币,加计前期1%的超额准备为1,019亿台币.

**公债RP利率成交低档附近**

公债10天期附买回(RP)利率则持稳在低档附近.交易员表示,今日虽是例行资金需求日,不过在银行体系资金丰沛,国际热钱流入的带动下,丝毫不见紧缩状况,找券需求热络.

交易商指出,虽然近期不少公司加入发债行列,但投信与银行对公司债的需求更为殷切,券源短缺,让本周凡是到期续做者皆下调0.5至1个基点;下周除周四高雄市政府债交割值得留意外,也没有较大的紧缩因素影响市况.

"投信想找标的但没券,外商银行也叫我们别急着框钱,因为很多."一大型券商交易员说.

另一证券商交易员认为,本月公司债与公债RP在钱潮带动下,应该还有向下微幅调整1个基点的机会,公债RP可以碰到0.71%.

受外资汇入及美元买盘偏弱影响,今日台币兑美元TWD=TP一度创逾一年盘中新高.

证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.72-0.73%,与上日同,主要交投在0.72%;一个月期公司债RP利率主要交投区间在0.82-0.84%,与上日同,区间低位成交比例逐渐增加.

交易商表示,下周紧缩因素包括有周一的7亿台币板信银行金融债交割;周二30亿台币台中银行(2812.TW)金融债交割;周四有125亿台币高雄市政府债、50亿上海商银金融债、10亿华泰银行金融债交割.(完)